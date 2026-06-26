Список из тысячи российских военнопленных передали Украине

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из тысячи военнопленных. Об этом стало известно ТАСС.
Омбудсмен рассказала журналистам на белорусско-украинской границе, что договорилась с Лубинцом о совместном посещении пленных солдат.
Кроме того, была согласована верификация всех списков военнопленных, указала Лантратова.
До этого сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160». Освобожденных россиян пока направили в Белоруссию. Там с ними начала работу Лантратова.
В прошлый раз из украинского плена удалось вернуть 185 российских военных.