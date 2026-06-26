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15:51, 26 июня 2026Россия

Список из тысячи российских военнопленных передали Украине

Омбудсмен Лантратова передала украинскому коллеге список из тысячи военнопленных россиян
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из тысячи военнопленных. Об этом стало известно ТАСС.

Омбудсмен рассказала журналистам на белорусско-украинской границе, что договорилась с Лубинцом о совместном посещении пленных солдат.

Кроме того, была согласована верификация всех списков военнопленных, указала Лантратова.

До этого сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160». Освобожденных россиян пока направили в Белоруссию. Там с ними начала работу Лантратова.

В прошлый раз из украинского плена удалось вернуть 185 российских военных.

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