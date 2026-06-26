Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 26 июня 2026Россия

Россия обменялась военнопленными с Украиной

Минобороны: Россия и Украина обменялись 160 военнопленными
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что обмен прошел по формуле «160 на 160».

По информации Минобороны, российские военнослужащие находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.

В начале июня стало известно, что России удалось вернуть из украинского плена 185 российских военнослужащих. До этого, в мае, Москва и Киев обменялись пленными по формуле «205 на 205».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС. Что об этом известно?

    Россиянин «заминировал» транспортный узел для удержания любимой

    Мадьяр обвинил Орбана в удалении Венгрии от еврозоны

    Умер бывший министр обороны России

    Невозможность падения цен на нефть ниже $70 объяснили

    В России выросло число налоговых преступлений

    В России оценили последствия остановки поставок рыбы из Армении

    Россиянин поставил на победу Парагвая в матче ЧМ и лишился 5,15 миллиона рублей

    Названа главная цель объявленной Зеленским 40-дневной операции

    Названа лучшая возрастная категория сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok