Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:23, 27 июня 2026Спорт

Жулин назвал последнюю экстраординарную фигуристку в России

Жулин назвал Валиеву последней экстраординарной фигуристкой в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин назвал последнюю экстраординарную фигуристку в России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это Камила Валиева, а на данный момент других подобных спортсменок нет. «Не думаю, что из-за нынешних обстоятельств нужно кого-то винить. Я все же склонен думать, что это цикличная история», — заявил Жулин.

Ранее о нынешнем поколении российских фигуристок высказалась заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. По мнению специалиста, современные фигуристки в стране не обладают исключительностью.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковник высказался о результатах ночного удара ВС России по Украине

    Жесткую посадку вертолета с людьми квалифицировали по статье Уголовного кодекса России

    Сидящему в тюрьме Харви Вайнштейну вынесут еще один приговор

    Звездная баня вспыхнула в Москве

    Дмитриев пошутил о неработающих кондиционерах в штаб-квартире ЕК

    Украина завладела криптовалютой

    Стало известно о смертельной ошибке двух жертв на дне рождения в российском городе

    В России объяснили отказ европейского СМИ публиковать статью Лаврова

    Стало известно о новых вернувшихся из украинского плена

    В России объяснили попытку Зеленского втянуть Белоруссию в конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok