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21:37, 18 июня 2026Спорт

Тутберидзе высказалась об исключительности нынешнего поколения фигуристок в России

Этери Тутберидзе: Сейчас у фигуристок в России нет исключительности
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в документальном проекте на Okko высказалась о нынешнем поколении российских фигуристок.

По мнению специалиста, современные фигуристки в стране не обладают исключительностью. «Это не говорит о том, что они не могут, как Женя Медведева, завоевать весь мир на протяжении трех лет. Здесь вопрос, научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса», — заявила тренер.

Ранее Тутберидзе раскритиковала фигуристку Аделию Петросян за выступление на Олимпиаде-2026. «Кто-то и в 15 лет уже взрослый. А Аделия прямо ребенок. Как будто она недопонимала, что это огромный шанс в ее жизни. Возможно, единственный», — сказала тренер.

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

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