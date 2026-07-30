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13:36, 30 июля 2026Интернет и СМИ

С Харламова взыщут автомобильные штрафы

На юмориста Харламова завели три исполнительных производства из-за автомобильных штрафов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

С юмориста Гарика Харламова взыщут автомобильные штрафы. Информация о его задолженностях опубликована в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

29 июля на Харламова завели три исполнительных производства из-за нарушений правил дорожного движения. Сумма каждой из трех непогашенных задолженностей составляет 750 рублей. Общая же сумма долга Харламова — 2250 рублей.

Ранее стало известно, что Харламова оштрафовали на три тысячи рублей. Причиной взыскания стала неправильная парковка.

До этого сообщалось, что у юмориста появился новый бизнес, которым он начал заниматься вместе с партнерами. Отмечалось, что комик открыл ивент-агентство «Зона комфорта». Планируется, что оно будет проводить крупные мероприятия и частные корпоративы.

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