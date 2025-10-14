Интернет и СМИ
У Харламова появился новый бизнес

Юморист Харламов открыл агентство маркетинговых и ивент-услуг «Зона комфорта»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Комик и креативный продюсер юмористического проекта Comedy Club Гарик Харламов открыл агентство маркетинговых и ивент-услуг под названием «Зона комфорта». О том, что у шоумена появился новый бизнес, сообщает РБК.

По словам представителя Харламова, агентство будет заниматься как частными заказами, в том числе свадьбами и юбилеями, так и крупными корпоративными мероприятиями. «Мы хотим делать события, после которых остаются приятные эмоции, а не ощущение, что тебя выжали как лимон», — заявил сам комик.

Уточняется, что шоумен запустил агентство вместе с партнерами. Юрлицо компании пока находится в процессе регистрации.

В ноябре 2024 года стало известно, что Харламову выписали больше ста автомобильных штрафов. Большая часть из них была назначена за превышение скорости.

Перед этим сообщалось, что компания Харламова Hot Dog Bulldog потеряла более 30 миллионов рублей в 2023 году.

.
    Все новости