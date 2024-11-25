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13:09, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

У Харламова обнаружили больше ста автомобильных штрафов

Комик Гарик Харламов оплатил 151 автомобильный штраф
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Комику и звезде юмористического шоу Comedy Club Гарику Харламову с марта выписали больше ста автомобильных штрафов. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, с марта Харламов оплатил 151 штраф на общую сумму 127 тысяч рублей. Большая часть штрафов, более сотни, была назначена за превышение скорости. Среди других нарушений — неоплаченный проезд по платной дороге, парковка в неположенном месте, несоблюдение знаков или разметки.

Отмечается, что еще 12 автомобильных штрафов комик пока не оплатил.

Ранее Харламов сообщил о закрытии Comedy Club. Уточнялось, что последний выпуск проекта выйдет 20 сентября. Однако позднее стало известно, что объявление о закрытии Comedy Club было шуткой в преддверии анонса нового 20-го сезона шоу.

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