У Харламова обнаружили больше ста автомобильных штрафов

Комик Гарик Харламов оплатил 151 автомобильный штраф

Комику и звезде юмористического шоу Comedy Club Гарику Харламову с марта выписали больше ста автомобильных штрафов. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, с марта Харламов оплатил 151 штраф на общую сумму 127 тысяч рублей. Большая часть штрафов, более сотни, была назначена за превышение скорости. Среди других нарушений — неоплаченный проезд по платной дороге, парковка в неположенном месте, несоблюдение знаков или разметки.

Отмечается, что еще 12 автомобильных штрафов комик пока не оплатил.

Ранее Харламов сообщил о закрытии Comedy Club. Уточнялось, что последний выпуск проекта выйдет 20 сентября. Однако позднее стало известно, что объявление о закрытии Comedy Club было шуткой в преддверии анонса нового 20-го сезона шоу.