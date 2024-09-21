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12:43, 21 сентября 2024Интернет и СМИ

Сообщение о закрытии Comedy Club оказалось шуткой

Харламов и Воля: объявление о закрытии программы Comedy Club было шуткой

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Объявление о закрытии программы Comedy Club было шуткой в преддверии анонса нового 20-го сезона шоу. Об этом пишет «Фонтанка».

Газета обратила внимание на выпуск телепрограммы, состоявшийся вечером 20 сентября в эфире ТНТ. Юморист и креативный продюсер телешоу Comedy Club Гарик Харламов повторил сообщение о закрытии, после чего его коллега Павел Воля сказал: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club».

19 сентября Харламов объявил о закрытии проекта после 19 лет работы.

В свою очередь, главный редактор журнала «Генеральный директор» Михаил Рябиков не поверил в закрытие юмористического проекта Comedy Club на канале ТНТ.

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      Иван Потапов
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