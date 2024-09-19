Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club. Что будет дальше?

Принято решение о закрытии шоу Comedy Club, выходившего на ТНТ 19 лет

Юморист и креативный продюсер телешоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов объявил о закрытии проекта после 19 лет работы. Правда ли, что шоу закрывается, и что будет дальше рассказали «Газпром-медиа» и директор телеканала Тина Канделаки.

Якобы последний выпуск, который «Газпром-медиа» называет «прощальным», выйдет 20 сентября в 21:00 и начнется с заявления Харламова. В нем примут участие телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина и экс-резидент клуба, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Примечательно, что в телевизионной сетке вещания следующий выпуск программы стоит уже через неделю — 27 сентября. На эту деталь обратил внимание главный редактор журнала «Генеральный директор» Михаил Рябиков. «Comedy Club закрывается? Ну да, конечно!» — поиронизировал он.

Тина Канделаки намекнула на перезапуск шоу в новом формате

В начале сентября директор телеканала ТНТ Тина Канделаки высказывалась о проекте и работе Харламова на посту продюсера Comedy Club и намекнула на то, что шоу будет перезапущено в новом формате.

В связи с 20-м юбилейным сезоном Comedy Club Гарик Харламов предложил огромное количество новых идей. Это касается сцены, музыки, наполнения, старых и новых резидентов, самого юмора и многого другого Тина Канделаки директор телеканала ТНТ

По словам Канделаки, команда и канал подумали, оценили ситуацию и сказали «Прощай, Comedy».

Ранее Харламов сообщал о желании «проапгрейдить» Comedy Club

О грядущих изменениях в проекте в беседе с РБК заявлял сам Харламов, после того, как вошел в состав креативных продюсеров Comedy Club. На вопрос, что ему хотелось бы изменить в шоу, он ответил: «Да все, пожалуй».

Раз уж мне доверили руль, так давайте наш корабль перекрасим, залатаем все дыры и поплывем бороздить новые воды. Изменения будут достаточно глобальные, на мой взгляд Гарик Харламов ведущий, креативный директор Comedy Club

Ведущий признался, что «не может раскрывать все карты», однако изменения коснутся почти всего — от сцены, декораций и костюмов, до резидентов. По его словам, у шоу поменяется айдентика, обновится музыка, визуальный ряд. «Мы сейчас попытаемся взять все хорошее, что было вначале, и не растерять все хорошее, что набралось по пути», — добавил он.

Говоря о причинах перезапуска Comedy Club, он отметил, что хочет вернуть клубную атмосферу пятничного вечера, в которой люди отдыхают, смеются и получают позитивные эмоции. А большое количество людей, яркий свет и телевизионная студия, напротив, считает Харламов, убивают юмор. «Comedy Club не тонет. Тем не менее мы взвесили все плюсы и все минусы и поняли, что надо рискнуть и проапгрейдить проект», — заключил он.