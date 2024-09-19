Юморист и креативный продюсер телешоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов объявил о закрытии проекта после 19 лет работы. Правда ли, что шоу закрывается, и что будет дальше рассказали «Газпром-медиа» и директор телеканала Тина Канделаки.
Якобы последний выпуск, который «Газпром-медиа» называет «прощальным», выйдет 20 сентября в 21:00 и начнется с заявления Харламова. В нем примут участие телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина и экс-резидент клуба, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.
Примечательно, что в телевизионной сетке вещания следующий выпуск программы стоит уже через неделю — 27 сентября. На эту деталь обратил внимание главный редактор журнала «Генеральный директор» Михаил Рябиков. «Comedy Club закрывается? Ну да, конечно!» — поиронизировал он.
Тина Канделаки намекнула на перезапуск шоу в новом формате
В начале сентября директор телеканала ТНТ Тина Канделаки высказывалась о проекте и работе Харламова на посту продюсера Comedy Club и намекнула на то, что шоу будет перезапущено в новом формате.
В связи с 20-м юбилейным сезоном Comedy Club Гарик Харламов предложил огромное количество новых идей. Это касается сцены, музыки, наполнения, старых и новых резидентов, самого юмора и многого другого
По словам Канделаки, команда и канал подумали, оценили ситуацию и сказали «Прощай, Comedy».
Ранее Харламов сообщал о желании «проапгрейдить» Comedy Club
О грядущих изменениях в проекте в беседе с РБК заявлял сам Харламов, после того, как вошел в состав креативных продюсеров Comedy Club. На вопрос, что ему хотелось бы изменить в шоу, он ответил: «Да все, пожалуй».
Раз уж мне доверили руль, так давайте наш корабль перекрасим, залатаем все дыры и поплывем бороздить новые воды. Изменения будут достаточно глобальные, на мой взгляд
Ведущий признался, что «не может раскрывать все карты», однако изменения коснутся почти всего — от сцены, декораций и костюмов, до резидентов. По его словам, у шоу поменяется айдентика, обновится музыка, визуальный ряд. «Мы сейчас попытаемся взять все хорошее, что было вначале, и не растерять все хорошее, что набралось по пути», — добавил он.
Говоря о причинах перезапуска Comedy Club, он отметил, что хочет вернуть клубную атмосферу пятничного вечера, в которой люди отдыхают, смеются и получают позитивные эмоции. А большое количество людей, яркий свет и телевизионная студия, напротив, считает Харламов, убивают юмор. «Comedy Club не тонет. Тем не менее мы взвесили все плюсы и все минусы и поняли, что надо рискнуть и проапгрейдить проект», — заключил он.