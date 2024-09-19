Харламов сообщил о закрытии Comedy Club

Гарик Харламов сообщил, что Comedy Club на ТНТ закрывается

Российский юморист и креативный продюсер шоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов сообщил о закрытии проекта. Об этом стало известно из пресс-релиза, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — сообщил он.

Отмечается, что последний выпуск выйдет 20 сентября в 21:00. В нем примут участие телеведущий Дмитрий Дибров, юмористы и актеры Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, актриса Наталья Бочкарева, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян и бывший резидент проекта и продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Также сообщается, что журналистка и актриса Юлия Меньшова возьмет прощальное интервью у участников проекта.

Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club в июле. В его обязанности входила творческая подготовка выпусков проекта.

Comedy Club начал выходить на ТНТ в 2005 году. В проекте участвовали юмористы и звезды КВН, такие как Павел Воля, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Илья Соболев и другие. Проект получил две телевизионные премии ТЭФИ. В 2017-м программа выиграла в номинации «Лучшая юмористическая программа/шоу», в 2023-м — в номинации «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма».