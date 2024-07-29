Комик Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Комик Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

В обязанности юмориста на новой должности будет входить творческая подготовка выпусков проекта, включая организацию работы сценаристов, контроль за написанием номеров, а также определение актуальной повестки.

По словам Харламова, он продолжит появляться на сцене в качестве комика и ведущего. «Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — добавил он.

В апреле сообщалось, что Харламов, владеющий сетью ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, потерял более 30 миллионов рублей из-за бизнеса. При этом фирма и раньше терпела десятки миллионов рублей убытков.