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02:03, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Комик Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Комик Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

В обязанности юмориста на новой должности будет входить творческая подготовка выпусков проекта, включая организацию работы сценаристов, контроль за написанием номеров, а также определение актуальной повестки.

По словам Харламова, он продолжит появляться на сцене в качестве комика и ведущего. «Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — добавил он.

В апреле сообщалось, что Харламов, владеющий сетью ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, потерял более 30 миллионов рублей из-за бизнеса. При этом фирма и раньше терпела десятки миллионов рублей убытков.

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      Марина Совина
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