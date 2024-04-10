Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:50, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионных убытках компании Харламова

Компания Харламова Hot Dog Bulldog в 2023 году потеряла 33,3 миллиона рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Cеть ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит российскому комику, резиденту шоу Comedy Club Гарику Харламову, потеряла более 30 миллионов рублей. О многомиллионных убытках бизнеса артиста сообщает KP.RU.

По данным издания, в 2023 году компания Харламова принесла убытки в размере 33,3 миллиона рублей. В предыдущие годы ситуация была хуже: в 2021 году Hot Dog Bulldog потеряла 63 миллиона рублей, а в 2022 году — 56 миллионов рублей.

Помимо этого, стало известно об убытках другого бизнеса комика — компании «Бульдог», которая также занимается ресторанной деятельностью. Уточняется, что в 2023 году этот бизнес принес Харламову 970 тысяч рублей убытков.

Ранее сообщалось, что компания по доставке продуктов ведущей телепрограммы «Едим дома!», актрисы Юлии Высоцкой потеряла более восьми миллионов рублей. Проект предлагал услуги «умной доставки» продуктов: приложение на смартфоне следило за тем, какие рецепты пользователь смотрит в интернете, искало в магазинах необходимые для этого продукты и помогало оформить доставку.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      Грузовик с вахтовиками рухнул в карьер в российском регионе и попал на видео

      Виктория Лопырева назвала неактуальными браслеты Cartier

      Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

      Десятки затопленных домов возле Оренбурга сняли с высоты птичьего полета

      Борисов назвал причину второй отмены первого пуска «Ангары» с Восточного

      Военный эксперт объяснил действие белого фосфора на организм человека

      Сестры-близнецы встретились спустя 30 лет разлуки и удивились схожести вкусов

      В затапливаемом паводком российском регионе запретили продажу алкоголя

      Стало известно об отказе итальянского тренера возглавить «Спартак»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше