Стало известно о многомиллионных убытках компании Харламова

Компания Харламова Hot Dog Bulldog в 2023 году потеряла 33,3 миллиона рублей

Cеть ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит российскому комику, резиденту шоу Comedy Club Гарику Харламову, потеряла более 30 миллионов рублей. О многомиллионных убытках бизнеса артиста сообщает KP.RU.

По данным издания, в 2023 году компания Харламова принесла убытки в размере 33,3 миллиона рублей. В предыдущие годы ситуация была хуже: в 2021 году Hot Dog Bulldog потеряла 63 миллиона рублей, а в 2022 году — 56 миллионов рублей.

Помимо этого, стало известно об убытках другого бизнеса комика — компании «Бульдог», которая также занимается ресторанной деятельностью. Уточняется, что в 2023 году этот бизнес принес Харламову 970 тысяч рублей убытков.

Ранее сообщалось, что компания по доставке продуктов ведущей телепрограммы «Едим дома!», актрисы Юлии Высоцкой потеряла более восьми миллионов рублей. Проект предлагал услуги «умной доставки» продуктов: приложение на смартфоне следило за тем, какие рецепты пользователь смотрит в интернете, искало в магазинах необходимые для этого продукты и помогало оформить доставку.