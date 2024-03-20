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10:47, 20 марта 2024Интернет и СМИ

Стало известно о миллионных убытках компании известной телеведущей

Компания Высоцкой по доставке продуктов потеряла более восьми миллионов рублей
Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Компания по доставке продуктов ведущей телепрограммы «Едим дома!» на НТВ, актрисы Юлии Высоцкой потеряла более восьми миллионов рублей. О миллионных убытках ее бизнеса стало известно Shot.

«В первый же год компания оказалась в минусе, хоть и небольшом — 50 тысяч рублей, на второй год ушла в минус на 3,76 миллиона рублей, а прошлый год детище Высоцкой закрыло с убытками на 4,66 миллиона рублей», — говорится в сообщении. В итоге за три года фирма известной телеведущей понесла убытки в размере 8,42 миллиона рублей. При этом, как отметило издание, долгов перед налоговой у компании нет.

Ранее суд потребовал взыскать с Высоцкой десятки тысяч рублей за то, что она использовала фото чужой еды на своем сайте «Едимдома.Ру».

Стартап ведущей «Едим дома!» в рамках ее фирмы «СиДжей» предлагал услуги «умной доставки» продуктов: приложение на смартфонах следило за тем, какие рецепты и блюда пользователи смотрят в интернете, искало в супермаркетах необходимые для этого продукты и помогало оформить доставку.

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      Олег Давыдов
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