Стало известно о миллионных убытках компании известной телеведущей

Компания Высоцкой по доставке продуктов потеряла более восьми миллионов рублей

Компания по доставке продуктов ведущей телепрограммы «Едим дома!» на НТВ, актрисы Юлии Высоцкой потеряла более восьми миллионов рублей. О миллионных убытках ее бизнеса стало известно Shot.

«В первый же год компания оказалась в минусе, хоть и небольшом — 50 тысяч рублей, на второй год ушла в минус на 3,76 миллиона рублей, а прошлый год детище Высоцкой закрыло с убытками на 4,66 миллиона рублей», — говорится в сообщении. В итоге за три года фирма известной телеведущей понесла убытки в размере 8,42 миллиона рублей. При этом, как отметило издание, долгов перед налоговой у компании нет.

Ранее суд потребовал взыскать с Высоцкой десятки тысяч рублей за то, что она использовала фото чужой еды на своем сайте «Едимдома.Ру».

Стартап ведущей «Едим дома!» в рамках ее фирмы «СиДжей» предлагал услуги «умной доставки» продуктов: приложение на смартфонах следило за тем, какие рецепты и блюда пользователи смотрят в интернете, искало в супермаркетах необходимые для этого продукты и помогало оформить доставку.

