С Высоцкой потребовали взыскать десятки тысяч рублей за чужие фото еды

Суд потребовал взыскать с Высоцкой 40 тысяч рублей за чужие фото еды на ее сайте

Суд потребовал взыскать с ведущей телепрограммы «Едим дома!» на НТВ, актрисы Юлии Высоцкой десятки тысяч рублей за то, что она использовала фото чужой еды на своем сайте «Едимдома.Ру». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным Shot, суд частично удовлетворил иск автора снимков к Высоцкой на 125 тысяч рублей. Телеведущая должна заплатить ему 40 тысяч рублей и удалить фотографии с портала.

О том, что Высоцкую уличили в использовании фотографий чужой еды, сообщалось в ноябре 2023 года. Автор снимков обнаружил свои работы на сайте актрисы. Уточнялось, что на них не было указано авторство.

До этого Высоцкая отреагировала на мемы о приготовленных ей блюдах. Она сделала репост видео певицы Марии Зайцевой, высказавшейся в защиту кулинарных способностей телеведущей.

Мемы с участием Высоцкой стали популярны весной 2023 года. Пользователи публиковали отрывки из передачи «Едим дома!», на которых ведущая готовила различные блюда. Они сочли внешний вид блюд непрезентабельным, а кулинарные способности ведущей — слабыми. При этом многие отмечали, что раньше высоко оценивали результаты готовки Высоцкой.