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14:04, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Юлия Высоцкая отреагировала на мемы о ее готовке

Юлия Высоцкая репостнула видео певицы Зайцевой в защиту своих кулинарных способностей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на мемы, в которых пользователи сети высмеивали ее кулинарные способности и блюда, приготовленные ею в шоу «Едим дома». В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она репостнула видео певицы Марии Зайцевой, которая высказалась в защиту телеведущей.

В ролике Зайцева заявила, что любит готовить, а увлечься этим ее подтолкнула именно Высоцкая. Певица подчеркнула, что именно по рецепту телеведущей впервые приготовила вишневый пирог, который получился очень вкусным.

«Несмотря на тенденцию отзывов в адрес Юлии [Высоцкой] в последнее время, я хочу ей сказать большое спасибо за то, что она меня в свое время вдохновила на готовку», — заключила Зайцева.

Ранее сообщалось, что Высоцкая нашла способ заработать на ставших популярными в сети блюдах. Шеф-повар принадлежащего телезвезде ресторана создал меню из блюд, которые высмеяли пользователи сети.

Мемы о шоу «Едим дома» стали распространяться весной. Пользователи публиковали отрывки из передачи, в которых Высоцкая готовит шашлык, сырники, макароны с водкой и другие блюда. Многие при этом заявили, что когда смотрели программу в 2000-е годы, то считали телеведущую хорошим поваром, однако, пересмотрев ролики в 2023 году, сочли ее кулинарные способности слабыми, а вид готовых блюд непрезентабельным.

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    Маргарита Щигарева
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