Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:03, 15 июня 2023Ценности

Юлия Высоцкая нашла способ заработать на ставших мемами неудачных блюдах

В меню ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya вошли ставшие мемами блюда Юлии Высоцкой
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая нашла способ заработать на своих ставших мемами неудачных блюдах. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 15 июня.

Сообщается, что шеф-повар принадлежащего телезвезде ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya Никита Чурюмов создал меню из блюд, которые Высоцкая готовила в авторской кулинарной программе «Едим дома». При этом известно, что ранее пользователи сети стали активно обсуждать отрывки из упомянутой передачи, поскольку приготовленная ведущей еда выглядела непрезентабельно.

Отмечается, что в новом меню заведения гости могут заказать «Сырники, где корочка не убежала» за 450 рублей и авторские «Макароны с водочкой» за 650 рублей. Помимо этого, в меню также вошли «Томаты с пылу жару» и «Шашлыки по майскому рецепту» за 590 рублей. Кроме того, «Пробивной раковый суп» оценили в ресторане в 950 рублей.

Ранее в июне известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев высказался о кулинарной программе актрисы Юлии Высоцкой «Едим дома», которую весной 2023 года начали критиковать в сети. В передаче комика Павла Воли «Шоу Воли» на канале ТНТ он призвал россиян высмеивать не ведущую, а выпускающих редакторов проекта.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Володин ответил на слова Подоляка об истреблении россиян
    Крупнейший онкологический форум открылся в Москве
    Мужчина сфабриковал свои похороны и прилетел на них на вертолете
    Стюардесса сравнила мужчин и женщин в самолетах и выявила самых эгоистичных
    Спасенные из плена чеченские бойцы вернулись в зону СВО после критики Кадырова
    Представитель Полины Гагариной отреагировал на слухи о налоговых долгах артистки
    Умерла актриса фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева
    Вооруженный ножом разбойник напал на сотрудниц кредитного офиса в Подмосковье
    Юлия Высоцкая нашла способ заработать на ставших мемами неудачных блюдах
    В России оценили перспективы возврата к плановой экономике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.