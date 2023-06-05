Ивлев призвал россиян не смеяться над Высоцкой из-за ее кулинарного шоу

Шеф-повар Ивлев призвал критиковать не Юлию Высоцкую, а выпускающих редакторов «Едим дома»

Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев высказался о кулинарной программе актрисы Юлии Высоцкой «Едим дома», которую весной 2023 года начали критиковать в сети. В передаче комика Павла Воли «Шоу Воли» на канале ТНТ он призвал россиян высмеивать не ведущую, а выпускающих редакторов проекта. Выпуск доступен на Rutube.

«Я бы на самом деле не на нее набрасывался. Я бы набрасывался на ее шеф-редактора, который выпускал все это», — прокомментировал шеф-повар критику телепередачи Высоцкой. По его мнению, ведущая, как и авторы ее программы, ничего не понимают в готовке. «Шеф-редактор, видать, такой же, как и она, не в теме, что такое готовка», — сказал он.

Ранее экс-резидент шоу Comedy Club на ТНТ Илья Соболев снял пародию на старые выпуски «Едим дома». В ролике Соболев заявил, что будет готовить бананово-томатный мусс. Сначала он размял банан руками и отправил его вместе с кожурой в кастрюлю. «Выглядит просто обалденно», — поиронизировал комик.

В апреле в сети стали распространяться ролики с отрывками из старых выпусков «Едим дома». Пользователи выкладывали видео, где Высоцкая готовит сырники и другие блюда. Многие из них признались, что раньше считали программу хорошим кулинарным шоу, но, посмотрев выпуски спустя много лет, разочаровались в кулинарных способностях ведущей.

Программа «Едим дома» выходит на канале НТВ с сентября 2003 года. В эфире передачи Высоцкая готовит домашние блюда и описывает этот процесс. Телепроект получил две премии ТЭФИ — в 2007 и 2014 годах.

