Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 29 июля 2026 (обновлено: 08:54, 29 июля 2026)Россия

Российские военные поразили объекты в порту Николаев

Минобороны: Российские военные поразили объекты в порту Николаев и два сухогруза в море
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные поразили объекты в порту Николаев и два сухогруза в море восточнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что операция проводилась вечером 28 июля и утром 29 июля.

По сведениям Минобороны, уничтоженные сухогрузы доставляли вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск.

До этого стало известно, что в порту Николаев поражение получили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, которые использовались для хранения и доставки грузов военного назначения. Также удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили скандально известный украинский бронетранспортер «Буцефал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия объявила Павла Дурова в международный розыск
    Мужчина четыре дня жил в одном доме с останками возлюбленной
    58-летняя Кайли Миноуг снялась в бикини и восхитила соцсети
    Су-34 и ФАБ с УМПК признали качественным симбиозом
    Россиянин назвал пять стран с возможностью комфортно жить на 1000 евро в месяц
    Захарова заявила о совершении Украиной теракта против партнера России
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
    Минобороны выпустило заявление после массированного удара ВСУ по России
    Ученые РАН предложили упростить наем мигрантов
    ФСБ нашла в боте «Дайвинчик» массовую вербовку россиян для диверсий и терактов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok