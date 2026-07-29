Минобороны: Российские военные поразили объекты в порту Николаев и два сухогруза в море

Российские военные поразили объекты в порту Николаев и два сухогруза в море восточнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что операция проводилась вечером 28 июля и утром 29 июля.

По сведениям Минобороны, уничтоженные сухогрузы доставляли вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск.

До этого стало известно, что в порту Николаев поражение получили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, которые использовались для хранения и доставки грузов военного назначения. Также удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили скандально известный украинский бронетранспортер «Буцефал».