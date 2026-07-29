Завербованные в боте «Дайвинчик» для диверсий и терактов россияне попали на видео

ФСБ: Спецслужбы Киева в «Дайвинчике» под видом девушек знакомились с молодыми россиянами

Завербованные в боте «Дайвинчик» для диверсий и терактов россияне попали на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержаны 46 российских граждан в возрасте от 12 до 22 лет, которые пользовались «Дайвинчиком» и совершили преступления по заданиям украинских спецслужб.

На видео показаны молодые люди, рассказывающие, как они были завербованы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины используют популярный Telegram-бот «Дайвинчик» для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность. Под видом девушек они знакомятся с молодыми россиянами. Жертвы оплачивают билеты в кино, на концерты или подарки по направленным им фишинговым ссылкам. Затем представители украинских спецслужб выдают себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга и сообщают, что направленные денежные средства поступили на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак.