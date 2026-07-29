Захарова ответила на слова главы Минобороны Италии о лекарстве для Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала помощь западных стран Украине припаркой для больного. Об этом она заявила, комментируя слова главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто, в эфире радио Sputnik.
«Хочу раскрыть тайну, о каких лекарствах говорил министр обороны Италии. Знаете, как они называются? Припарки», — сказала она.
Захарова добавила, что согласна с описанием итальянским министром киевского режима как больного.
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил помощь Украине с предоставлением лекарства больному. Он заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к исчезновению Украины.