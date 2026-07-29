Захарова ответила на слова главы Минобороны Италии о лекарстве для Украины

Захарова назвала помощь западных стран Украине припаркой для больного

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала помощь западных стран Украине припаркой для больного. Об этом она заявила, комментируя слова главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто, в эфире радио Sputnik.

«Хочу раскрыть тайну, о каких лекарствах говорил министр обороны Италии. Знаете, как они называются? Припарки», — сказала она.

Захарова добавила, что согласна с описанием итальянским министром киевского режима как больного.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил помощь Украине с предоставлением лекарства больному. Он заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к исчезновению Украины.