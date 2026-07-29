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10:10, 29 июля 2026Мир

Захарова ответила на слова главы Минобороны Италии о лекарстве для Украины

Захарова назвала помощь западных стран Украине припаркой для больного
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала помощь западных стран Украине припаркой для больного. Об этом она заявила, комментируя слова главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто, в эфире радио Sputnik.

«Хочу раскрыть тайну, о каких лекарствах говорил министр обороны Италии. Знаете, как они называются? Припарки», — сказала она.

Захарова добавила, что согласна с описанием итальянским министром киевского режима как больного.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил помощь Украине с предоставлением лекарства больному. Он заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к исчезновению Украины.

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