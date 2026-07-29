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11:10, 29 июля 2026Путешествия

В аэропортах США начались массовые задержания иностранцев с просроченными визами

New York Times: ICE США начала задерживать в аэропортах иностранцев с просроченными визами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала массово задерживать в аэропортах страны иностранцев с просроченными визами. Об этом сообщает New York Times.

Уточняется, что нарушителей отлавливают во время внутренних перелетов — сотрудники ICE одеваются в штатское, чтобы не выдать себя. Подобные операции за последнюю неделю были проведены как минимум в 15 авиагаванях. Задержания коснулись даже тех иностранцев, которые имеют действующее разрешение на работу.

По данным New York Times, прежде иммигранты могли спокойно находиться в стране после истечения сроков действия визы, оставаясь при этом в правовой «серой зоне» — они ожидали продления визы или получения Green Card, а также имели разрешение на работу. Их могли депортировать лишь в случае совершения преступлений.

Ранее соотечественникам рассказали о самых распространенных ловушках мошенников при оформлении визы в США. Так, те наживаются на тех россиянах, которые ищут способ оплатить консульский сбор.

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