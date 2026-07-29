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11:59, 29 июля 2026 (обновлено: 12:36, 29 июля 2026)Экономика

Акции ВК выросли на фоне претензий к Павлу Дурову

Акции ВК на Мосбирже прибавили четыре процента после претензий ФСБ и СК к Павлу Дурову
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С начала торгового дня акции интернет-холдинга VK (социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», платформа «Дзен» и другие продукты) поднимались более чем на четыре процента, до 147 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Такая динамика наблюдается на фоне обвинений в адрес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности, о котором сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Изначально говорилось о том, что бизнесмен объявлен в международный розыск, но позднее появилось уточнение, что решение находится в стадии принятия. Поводом для его преследования называется отказ удалить каналы, боты и чаты, которые активно используются террористическими организациями, в том числе бот для знакомств «Дайвинчик».

Адвокат Андрей Некрасов в комментарии «Ленте.ру» объяснил, что даже в случае обвинительного приговора, говорить о котором пока рано, для рядовых пользователей мессенджера ничего не изменится. Но использование его для бизнеса может быть ограничено, что повышает востребованность и привлекательность альтернативных площадок.

Тем не менее текущий рост котировок не может компенсировать падение, начавшееся в середине июня. С того момента акции компании подешевели в два раза — с 240 рублей до 117 рублей по состоянию на 17 июля. В этот период в отношении VK также были введены санкции Евросоюза.

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