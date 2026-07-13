ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера «Макс»

Евросоюз ввел санкции против российской компании VK и разработчика мессенджера «Макс»

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против российской компании VK, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и несколько других сервисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета ЕС.

Ограничения также были введены в отношении компании «Коммуникационная платформа», которая является разработчиком российского мессенджера «Макс».

В VK в разговоре с ТАСС заявили, что санкции не повлияют на работу компании и мессенджера «Макс». Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме, подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против ведущего программы «Время покажет» на Первом канале Анатолия Кузичева. Кроме того, в санкционный список попали блогерша Саша Йост, известная как Sasha Meets Russia, блогер и публицист Роман Антоновский, главред издания «Крымская газета» Мария Волконская, а также двое журналистов, сотрудничающих с российским телеканалом Russia Today (RT).