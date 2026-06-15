Евросоюз ввел санкции против ведущего Первого канала

Евросоюз ввел санкции против ведущего программы «Время покажет» Анатолия Кузичева

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ведущего программы «Время покажет» на Первом канале Анатолия Кузичева, а также нескольких российских журналистов и блогеров. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Анатолий Кузичев осуществляет и поддерживает действия и политику, которые угрожают демократии (...) на Украине посредством скоординированного манипулирования информацией и вмешательства», — говорится в документе. Также, среди прочего, отмечается, что телеведущий неоднократно открыто заявлял, что участвует в информационной войне на стороне России.

Кроме того, в санкционный список попали блогерша Саша Йост, известная как Sasha Meets Russia, блогер и публицист Роман Антоновский, сотрудничающие с телеканалом Russia Today (RT) журналисты Ольга Кирий и Игорь Мальцев, а также главный редактор издания «Крымская газета» Мария Волконская.

В марте Евросоюз ввел санкции против ведущего канала «Россия 1» Эрнеста Мацкявичюса и журналиста Сергея Мардана (настоящая фамилия — Ключенков). Их обвинили в том, что они причастны к «дестабилизирующим действиям России».