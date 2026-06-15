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14:08, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Евросоюз ввел санкции против ведущего Первого канала

Евросоюз ввел санкции против ведущего программы «Время покажет» Анатолия Кузичева
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ведущего программы «Время покажет» на Первом канале Анатолия Кузичева, а также нескольких российских журналистов и блогеров. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Анатолий Кузичев осуществляет и поддерживает действия и политику, которые угрожают демократии (...) на Украине посредством скоординированного манипулирования информацией и вмешательства», — говорится в документе. Также, среди прочего, отмечается, что телеведущий неоднократно открыто заявлял, что участвует в информационной войне на стороне России.

Кроме того, в санкционный список попали блогерша Саша Йост, известная как Sasha Meets Russia, блогер и публицист Роман Антоновский, сотрудничающие с телеканалом Russia Today (RT) журналисты Ольга Кирий и Игорь Мальцев, а также главный редактор издания «Крымская газета» Мария Волконская.

В марте Евросоюз ввел санкции против ведущего канала «Россия 1» Эрнеста Мацкявичюса и журналиста Сергея Мардана (настоящая фамилия — Ключенков). Их обвинили в том, что они причастны к «дестабилизирующим действиям России».

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