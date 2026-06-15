Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью». Он пригрозил ударами по четырем регионам

Нойманн: НАТО ударит по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с РФ

В случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. Об этом заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

В беседе с изданием The Telegraph он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе нет зон с разным уровнем безопасности. «Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и при необходимости действовать в определенных регионах», — сказал Нойманн.

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При этом военный убежден, что Германия готова сражаться против России уже сегодня ночью. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ФРГ будет защищать «каждый дюйм территории». «Я думаю, это важный посыл, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников», — сказал он.

По словам Нойманна, его войска нанесут сокрушительные авиаудары по России, если она атакует одного из членов Североатлантического альянса.

Нойманн оценил уровень армии России

В то же время Нойманн признал, что бойцы Вооруженных сил России обладают высоким уровнем адаптивности к изменениям на поле боя. Кроме того, в арсенале России есть такие мощные истребители, как Су-35 или Су-57.

«Истребитель МиГ-31 по-прежнему является очень эффективной системой, и мы должны учитывать все остальное, что летает: крылатые ракеты, баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты... список можно продолжать», — указал военный.

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По словам Нойманна, армия России «явно извлекла уроки» из четырех лет конфликта с Украиной, в то время как «страны НАТО находились в мирном состоянии».

ФРГ призвали готовиться к конфликту с Россией

Командующий Сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг призвал Германию подготовиться к возможному конфликту с Россией к 2029 году. Он призвал ускорить процесс подготовки войск к возможному противостоянию с Москвой.

Тем временем в России считают, что за счет конфронтации с Москвой немецкие власти пытаются скрыть собственные неудачи. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что немецкий народ видит этот план насквозь, сталкиваясь с преступностью иммигрантов, высокими ценами на энергоносители, деиндустриализацией и коллапсом экономики.

Дмитриев назвал происходящее в немецком обществе пробуждением.