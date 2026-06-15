Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 15 июня 2026Мир

Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью»

Командующий ВВС ФРГ Нойманн: Германия готова сражаться против России уже сегодня ночью
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Германия готова сражаться уже сегодня ночью против России и будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) Хольгер Нойманн в интервью The Telegraph.

«Если дело дойдет до конфликта, надеюсь, этого никогда не произойдет, но если это случится, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Я думаю, это важный посыл, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников», — сказал он.

По словам Нойманна, его войска нанесут сокрушительные авиаудары по России , если она атакует одного из членов Североатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный удар армии России по Киеву

    Армия России поразила производящий компоненты для ракет «Фламинго» завод

    Европейский центробанк заявил о неприемлемой ситуации с инфляцией

    Назван связанный с продолжительностью жизни индикатор здоровья

    Кевин Спейси рассказал Собчак о жизни после обвинений в сексуальных домогательствах

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью»

    Перечислены попавшие под высокоточный российский удар возмездия предприятия на Украине

    Российскому городу предсказали превращение в Хургаду к 2045 году

    Пожар на территории Киево-Печерской лавры во время удара возмездия России объяснили

    Россияне смогут отдохнуть в Турции по системе «все включено» от 120 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok