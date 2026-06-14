Экс-советник Меркель Вад: Нужно срочно вернуться к переговорам по украинскому конфликту

Отставной генерал, бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад призвал срочно вернуться к переговорам по украинскому конфликту. Об этом он высказался в интервью Berliner Zeitung.

Он указал, что реальной альтернативы переговорам нет и, кроме того, не может быть чисто военного решения конфликта.

«Россияне просто не могут удовлетворить максималистские требования [президента Украины Владимира] Зеленского. Предполагать, что они покинут Донбасс или выведут войска из Крыма, а затем заключат мир, — это иллюзия», — добавил Вад.

Ранее генерал предупредил, что Германия будет втянута в войну с Россией при нынешнем курсе правительства. По его словам, вступление Украины в Европейский союз крайне опасно и перенесет конфликт с Россией в Европу. При этом в ходе шоу с ним в спор вступил депутат бундестага Родерих Кизеветтер, отметивший, что Украина защищает Германию и даже обучает немецких солдат. Он также обвинил Вада в том, что тот запугивает граждан своей риторикой.