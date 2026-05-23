Германия будет втянута в войну с Россией при нынешнем курсе правительства. Об этом предупредил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад в эфире ток-шоу Markus Lanz.

«Если мы будем продолжать в том же духе, мы окажемся втянуты в войну с Россией», — подчеркнул он. По его словам, вступление Украины в Европейский союз (ЕС) крайне опасно и перенесет конфликт с Россией в Европу.

При этом в ходе шоу с ним в спор вступил депутат бундестага Родерих Кизеветтер, сказав, что Украина защищает Германию и даже обучает немецких солдат. Он также обвинил Вада в том, что тот запугивает граждан своей риторикой.

Ранее член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ставит интересы Украины выше интересов Германии, что может привести к прямой конфронтации с Россией.