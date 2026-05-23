Глава МИД Армении Мирзоян отверг слова Лаврова, что Запад использует Армению

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отверг заявления о том, что Запад использует страну против России. Его слова приводит News.am.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад втягивает Армению в ошибочную логику против России ровно также, как и Украину. По его словам, по такому же принципу были втянуты и Грузия, и Молдавия.

По словам Мирзояна, Армения осуществляет многостороннее сотрудничество со всеми странами и объединениями по всем возможным направлениям. «Если это российским партнерам не нравится, мне несколько трудно понять, почему. А если все же не нравится, наверное, и им нужно приложить усилия для того, чтобы понять нас», — сообщил армянский дипломат.

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности из-за войны против Азербайджана в Нагорном Карабахе, Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом. В России не раз призывали армянские власти как можно скорее определиться между членством в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предлагая также провести референдум по соответствующему вопросу.