Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 23 мая 2026Бывший СССР

В Армении ответили на сравнение Лаврова с Украиной

Глава МИД Армении Мирзоян отверг слова Лаврова, что Запад использует Армению
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отверг заявления о том, что Запад использует страну против России. Его слова приводит News.am.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад втягивает Армению в ошибочную логику против России ровно также, как и Украину. По его словам, по такому же принципу были втянуты и Грузия, и Молдавия.

По словам Мирзояна, Армения осуществляет многостороннее сотрудничество со всеми странами и объединениями по всем возможным направлениям. «Если это российским партнерам не нравится, мне несколько трудно понять, почему. А если все же не нравится, наверное, и им нужно приложить усилия для того, чтобы понять нас», — сообщил армянский дипломат.

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности из-за войны против Азербайджана в Нагорном Карабахе, Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом. В России не раз призывали армянские власти как можно скорее определиться между членством в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предлагая также провести референдум по соответствующему вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Несправедливо». Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца и нарвался на критику

    Названа вакансия — абсолютный лидер по зарплате в Москве за месяц

    Полиция поймала 77-летнего извращенца

    Россиянам рассказали о защите от укусов комаров

    В Германии испугались войны с Россией из-за действий правительства

    В Армении ответили на сравнение Лаврова с Украиной

    В одной стране запретили рассказывать об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    Из-под завалов разрушенного ВСУ общежития Старобельска извлекли новые тела

    Украинец отказался от совместного фото с россиянином на чемпионате Европы по карате

    Назван мотив Киева ударить по общежитию в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok