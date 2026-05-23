16:53, 23 мая 2026Мир

Раскрыто вызвавшее переполох в США предупреждение от России

Ядерные учения России и Белоруссии назвали предупреждением для США и Запада
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Совместные ядерные учения России и Белоруссии являются предупреждающим мощным сигналом для стран Запада и США на фоне усиливающейся эскалации. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Издание сообщает, что учения продемонстрировали высокий уровень развития российского ядерного арсенала и его разнообразие. Отмечается, что в Москве укрепился консенсус о жизненной важности ядерных сил в стране на фоне необходимости сдерживания военных действий стран НАТО, про которое регулярно говорят официальные лица Запада.

Издание отмечает, что на учениях была запущена гиперзвуковая крылатая ракета Циркон, количество которых в составе российских вооруженных сил неуклонно растет, а их дальность практически безгранична, что существенно повышает способности тактического ядерного оружия РФ. Всего были запущены шесть разных типов снарядов с ядерным потенциалом.

Военно-морской флот (ВМФ) России в ходе учений ядерных сил, проходивших с 19 по 21 мая, вывел в море 13 атомных подлодок.

