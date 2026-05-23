Два человека пострадали во время марафона в Москве

17:34, 23 мая 2026

В Москве два человека пострадали во время марафона
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В центре Москвы два человека пострадали во время марафона. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 37-летний спортсмен потерял сознание во время забега и упал на асфальт. Медикам удалось доставить его в больницу.

Другой участник марафона почувствовал себя плохо из-за жары. Пострадавшего госпитализировали, однако он впал в кому. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее двое детей пострадали в результате взрыва петарды в школе на юге Москвы. Все произошло на территории школы № 1526 в Южном Чертаново.

