В Москве двое детей пострадали при взрыве петарды в школе

Два ребенка пострадали при взрыве петарды в школе на юге Москвы

Двое детей пострадали в результате взрыва петарды в школе на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По их информации, пострадали двое детей 2008 года рождения. Данных об их состоянии не приводится

Взрыв произошел на территории школы №1526 в Южном Чертаново, уточняет агентство «Москва». Пострадавших подростков осматривают врачи.

Ранее в Пермском крае пятиклассник взорвал петарду во время урока в школе. В результате происшествия три ребенка получили ожоги. Позже выяснилось, что ученик нашел петарду на улице.