Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:41, 21 мая 2026Россия

В Москве двое детей пострадали при взрыве петарды в школе

Два ребенка пострадали при взрыве петарды в школе на юге Москвы
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

Двое детей пострадали в результате взрыва петарды в школе на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По их информации, пострадали двое детей 2008 года рождения. Данных об их состоянии не приводится

Взрыв произошел на территории школы №1526 в Южном Чертаново, уточняет агентство «Москва». Пострадавших подростков осматривают врачи.

Ранее в Пермском крае пятиклассник взорвал петарду во время урока в школе. В результате происшествия три ребенка получили ожоги. Позже выяснилось, что ученик нашел петарду на улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Перечислены самые модные вещи у зумеров

    Нападающего «Зенита» не допустили до подготовки к ЧМ-2026

    Названо не имеющее аналогов в мире российское оружие

    Российский боец СВО 20 километров прошел со сломанной ногой

    В Москве появятся огромные леопардовые слизни-хищники

    Еврокомиссия предсказала масштабы инфляции и безработицы в России

    В России уточнили сведения о приостановке проекта нового самолета

    В Москве назвали готовой объем производства машин одного автобренда

    Песков перенаправил вопрос о якобы ударе ВСУ по пункту подготовки операторов БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok