14:44, 21 мая 2026

Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

Анастасия Бердникова
Дональд Туск. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о решительной реакции страны на украинский конфликт представляют собой попытку провокации и шантажа России, считает политолог и публицист Георгий Дибров. Такие действия направлены на то, чтобы включить Евросоюз (ЕС) в переговоры по Украине, заявил он в беседе с «Лентой.ру».

По мнению политолога, позитивные геополитические процессы, включая поездки президентов США и России в Китай, говорят о том, что мир меняется без участия стран старой Европы. Польша же продолжает играть на две стороны: с одной — обсуждает с США оборонные проекты, с другой — участвует в треугольнике «Британия, Польша, Украина».

«Информация об этом треугольнике была озвучена [президентом Украины Владимиром] Зеленским в Верховной Раде 1 февраля 2022 года. Проект направлен на сотрудничество трех стран в оборонной сфере для противостояния так называемой российской угрозе. Примечательно, что тогда Россия никому не угрожала — СВО началась только через 24 дня. Значит, Великобритания и ее союзники заранее готовились к широкомасштабной поддержке Украины», — пояснил Дибров.

Он добавил, что региональные милитаристские союзы внутри ЕС создаются для наступления на мирные регионы и страны. Это не альтернатива НАТО, а крупные хабы для передислокации ударных сил. В этих условиях заявления Туска — попытка торга, считает политолог.

«Эпоха мира закончилась» Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
«Все страны ЕС понимают, что суверенитет Украины растоптан радикалами, а настоящие патриоты уничтожены или находятся в заключении ТЦК и не помешают Брюсселю разворовывать остатки советской промышленности», — заявил специалист.

Касаясь перспектив прямого столкновения НАТО и России, Дибров отметил, что в ближайшие три года у альянса нет средств на обострение обстановки на украинском фронте. Без бюджета США НАТО не изменит ход событий, поэтому в ЕС ждут 2029-2030 годов, рассчитывая на уход республиканцев, уточнил он.

«Прямое столкновение обойдется альянсу очень дорого. Манипуляции для НАТО обходятся дешевле и пока результативнее. Польша продолжает строить психоэмоциональный забор, отгораживаясь не от России, а от здравого смысла. Лидеры НАТО в ближайшие годы готовы только к словесному обострению и к бою со своей тенью», — заключил политолог.

Ранее Туск заявил, что конфликт на Украине может привести к ситуации, в которой Польше потребуется отреагировать решительно. По словам главы польского правительства, НАТО отнесется к любым потенциальным угрозам серьезно.

