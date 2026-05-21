Буданов назвал Русь Украиной и призвал к господству над Россией

Украина является преемником Руси и якобы должна господствовать над Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Кирилл Буданов, передает издание «Апостроф» в своем Telegram-канале.

«Русь — это Украина. (...) Это мы и есть Русь», — сказал он.

Чиновник также обвинил россиян в «краже» украинской истории. По его словам, украинцы «добровольно отдали» значительную часть собственного исторического наследия, которое приватизировала Россия.

Еще в 2022 году единственной законной наследницей Киевской Руси Украину называл президент республики Владимир Зеленский. Аналогичное мнение он высказывал еще до начала специальной военной операции, когда в 2021 году заявлял, что Россия не должна претендовать на наследие Руси, так как русские являются для нее «двоюродными племянниками».