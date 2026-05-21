16:30, 21 мая 2026

В России не заметили снижения конкуренции на авторынке

В России не заметили снижения конкуренции на авторынке
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Модельный ряд автомобилей, представленных в России, в последние годы растет, в первую очередь за счет китайских производителей, поэтому нельзя говорить о снижении конкуренции на национальном авторынке. Об этом в комментарии ТАСС рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Таким образом чиновник отвечал на вопрос, не лишатся ли российские потребители возможности приобрести доступные им автомобили из Китая, если те окажутся прямыми конкурентами продукции «АвтоВАЗа».

Вместе с тем, подчеркнул Мантуров, развитие национальных автопроизводителей, тем более с учетом всех санкционных рисков, остается приоритетом для властей.

По его словам, правительство хотело бы поддерживать баланс, позволяющий локальным компаниям «развиваться в конкурентной среде, но без перекосов, которые могут ставить под угрозу технологический суверенитет». Только в этом случае россиянам будет гарантировано сохранение выбора и доступность автомобилей во всех сегментах.

Мантуров уверен, что китайские автопроизводители при решении о локализации производства в России в первую очередь хотят заходить в сегменты, где могут предложить уникальный продукт с большим потенциалом роста и окупить свои вложения, например, в электромобили и гибриды. А конкурировать на занятых нишах им менее интересно.

Ранее ассоциация «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) обратилась к Мантурову с просьбой о пересмотре действующей системы начисления баллов локализации автомобилей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) предприятий, выпускающих технику. Документ подписали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор Группы ГАЗ Вадим Сорокин.

Речь в письме шла о том, что нынешний формат поощряет развитие не тех предприятий, которых нужно, и позволяет китайским автопроизводителям успешно бороться с российскими конкурентами.

