Российские автозаводы попросили помощи в борьбе с иномарками

«Ведомости»: ОАР попросило усложнить получение баллов локализации для иномарок

Ассоциация «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой о пересмотре действующей системы начисления баллов локализации автомобилей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) предприятий, выпускающих технику. Об этом со ссылкой на письмо сообщают «Ведомости».

Документ подписали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор Группы ГАЗ Вадим Сорокин. В настоящее время обращение, переданное в конце прошлого года, еще находится на рассмотрении в профильном ведомстве.

Речь в нем идет о том, что нынешние правила поощряют развитие не тех предприятий, которых нужно, они позволяют китайским автопроизводителям успешно бороться с российскими конкурентами.

Сами компании в документе не упоминаются. Однако издание отмечает, что на конец прошлого года кроссоверы Jaecoo J7 и J8 производства АГР набрали за НИОКР максимально доступные 1850 баллов локализации, хотя их производство под российским брендом Jeland на заводе в Шушарах даже не было запущено. Та же ситуация наблюдалась в случае электрокара Umo 5 (GAC Aion), выпуск которого на заводе «Москвич» запустили в этом году.

С текущего года за НИОКР можно набирать только 1000 баллов локализации, и эти модели имеют максимум. Крупнейшие российские автопроизводители считают такую систему нечестной. Они предлагают повысить предел до 1,5 тысячи, однако для иностранцев ввести понижающий коэффициент, не позволяющий выбирать максимум. Например, если завод тратит на НИОКР менее 700 миллионов рублей, то понижающий коэффициент должен составить 0,1.

Дискуссия из-за баллов связана с тем, что при наборе двух тысяч баллов производитель получает полную компенсацию утилизационного сбора. В таком случае у российских компаний не остается преференций в вопросе стоимости автомобиля перед конкурентами.

Директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев подтвердил, что если порядок утвердят, то российские участники рынка действительно получат существенный перевес баллов в свою пользу. А вот китайским компаниям, в том числе с российскими партнерами, станет труднее достигать баланса между тратами на запуск продуктов в России и получением полноценной компенсаций за утильсбор.

Ранее Когогин рассказал, что КамАЗ в текущем году не рассчитывает получить прибыль. На фоне падения продаж грузовиков компания посчитает хорошим результатом хотя бы выход в ноль.