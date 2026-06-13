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20:58, 13 июня 2026Мир

Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана

Президент Дональд Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана по сравнению с тем, какими они были при предыдущих администрациях. Пост на данную тему появился на его странице в Truth Social.

Политик раскритиковал сделку 44-го президента США Барака Обамы с Тегераном по ядерной программе — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По его словам, она открывала Ирану прямой путь к созданию и применению ядерной бомбы еще шесть лет назад. В свою очередь, свое соглашение, которое должно быть подписано 14 июня, он назвал полной противоположностью и абсолютным препятствием для получения Ираном ядерного оружия.

«Они отказались от планов по созданию ядерного оружия и не смогут получить его ни путем приобретения, ни путем разработки, ни через любые другие каналы поставок. (...) Наши отношения с Ираном значительно отличаются и лучше, чем при предыдущих администрациях», — заявил глава страны.

Ранее в июне стало известно о возможной передаче новых российских ракет Ирану.

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