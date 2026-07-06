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11:51, 6 июля 2026Спорт

Появились детали разговора Трампа с главой ФИФА из-за отмены красной карточки американцу

Президент США Трамп дважды звонил главе ФИФА Инфантино из-за дисквалификации Балогуна
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что не давал никаких обещаний президенту США Дональду Трампу во время их телефонного разговора, последовавшего за дисквалификацией нападающего американской сборной Фоларина Балогуна. Подробности приводит Politico.

По данным источника, Трамп дважды звонил Инфантино: первый раз — вскоре после удаления Балогуна в матче США с Боснией и Герцеговиной, второй — после того как ФИФА приостановила дисквалификацию форварда. В ходе беседы президент США попросил главу ФИФА пересмотреть ситуацию с красной карточкой.

Инфантино подчеркнул, что, несмотря на личный звонок Трампа, он не брал на себя обязательств и не обещал американскому лидеру каких‑либо преференций в отношении игрока. При этом он вновь отметил, что поддерживает с Трампом хорошие рабочие отношения и без вовлеченности президента США было бы невозможно организовать чемпионат мира 2026 года на американской территории.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

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