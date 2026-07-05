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20:50, 5 июля 2026Спорт

ФИФА позволит дисквалифицированному американцу сыграть в 1/8 финала ЧМ

ФИФА позволит дисквалифицированному американцу Балогуну сыграть в 1/8 финала ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщает The Athletic.

Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

Форвард должен был пропустить матч с Бельгией. «В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, дисквалификация на один матч заменяется на испытательный срок в один год», — решили в ФИФА.

На чемпионате мира 2026 года Балогун забил три мяча в трех матчах, нападающий является лучшим бомбардиром сборной США на турнире. Американцы сыграют с бельгийцами в ночь на 7 июля.

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