ФИФА позволит дисквалифицированному американцу сыграть в 1/8 финала ЧМ

ФИФА позволит дисквалифицированному американцу Балогуну сыграть в 1/8 финала ЧМ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщает The Athletic.

Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

Форвард должен был пропустить матч с Бельгией. «В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, дисквалификация на один матч заменяется на испытательный срок в один год», — решили в ФИФА.

На чемпионате мира 2026 года Балогун забил три мяча в трех матчах, нападающий является лучшим бомбардиром сборной США на турнире. Американцы сыграют с бельгийцами в ночь на 7 июля.