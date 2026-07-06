Жителей одного штата США начали эвакуировать

Жителей американского штата Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара

Жителей американского штата Колорадо начали эвакуировать из-за разрастающегося лесного пожара у города Ледвилл. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.

Огонь начал распространяться на жилой сектор. В воскресенье, 5 июля, власти выпустили распоряжения об эвакуации и подготовке к эвакуации, после того как пожар расширился примерно на 400 гектаров за сутки.

Пожар начался 28 июня, и с тех пор его площадь выросла примерно до 1,6 тысячи гектаров. Локализовать его удалось пока лишь на 1 процент. Причина пожара пока не установлена.

Ранее стало известно, что более половины территории Соединенных Штатов, от Орегона до Флориды и на север до Вашингтона, страдает от засухи. Дефицит осадков с показателем не менее 20 процентов наблюдается в 30 штатах страны.