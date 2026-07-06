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11:51, 6 июля 2026Экономика

Жителей одного штата США начали эвакуировать

Жителей американского штата Колорадо эвакуируют из-за разрастающегося лесного пожара
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: European Union / Copernicus Sentinel / Handout / Reuters

Жителей американского штата Колорадо начали эвакуировать из-за разрастающегося лесного пожара у города Ледвилл. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.

Огонь начал распространяться на жилой сектор. В воскресенье, 5 июля, власти выпустили распоряжения об эвакуации и подготовке к эвакуации, после того как пожар расширился примерно на 400 гектаров за сутки.

Пожар начался 28 июня, и с тех пор его площадь выросла примерно до 1,6 тысячи гектаров. Локализовать его удалось пока лишь на 1 процент. Причина пожара пока не установлена.

Ранее стало известно, что более половины территории Соединенных Штатов, от Орегона до Флориды и на север до Вашингтона, страдает от засухи. Дефицит осадков с показателем не менее 20 процентов наблюдается в 30 штатах страны.

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