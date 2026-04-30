20:23, 30 апреля 2026

Засуха охватила больше половины территории США

Виктория Клабукова

Фото: Cheney Orr / Reuters

Более половины территории Соединенных Штатов, от Орегона до Флориды и на север до Вашингтона, страдает от засухи. Об экологическом бедствии пишет Washington Post.

Дефицит осадков показателем не менее 20 процентов наблюдается в 30 штатах страны. Полностью засухой охвачены девять штатов — Алабама, Джорджия, Миссисипи, Северная Каролина, Нью-Джерси, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Вирджиния, а также округ Колумбия. На 99 процентов — Флорида и Арканзас, а на 90 процентов — Колорадо, Вайоминг, Нью-Мексико, Кентукки, Луизиана и Мэриленд. Наблюдающаяся засуха лишь на 2 процентных пункта не доходит до масштабов крупнейшей в XXI веке — самая грандиозная засуха была зарегистрирована в 2012 году.

В самом засушливом штате, Юте, количество осадков с октября сократилось на 59 процентов. На фоне дефицита осадков и резкого потепления в марте снежный покров в штате резко сократился. Аналогичная ситуация наблюдается в Колорадо, где объемы снега в горах достигли исторического минимума. Во Флориде засуха поразила 23 процента территории, такую погодную обстановку объясняют влиянием явления Ла-Нинья.

Среди глобальных последствий засухи климатологи называют рекордно низкий уровень стока рек и ручьев, ограничения на использование воды, повышенный риск лесных пожаров, сокращение пастбищ и площадей для посева пропашных культур. Урон от ураганов только усугубляет ситуацию, поскольку обломки и поваленные деревья только добавляют горючего материала. Если сезон дождей в этом году припозднится, то ситуация с засухой обострится. Дожди должны начаться в середине мая.

Ранее виноделы Шампани пожаловались на рекордный ущерб от заморозков. Холода уничтожили 40 процентов почек в местных виноградниках, но повлияет ли это на объемы урожая, пока неизвестно.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Сомнолог назвала необходимое для здоровья количество сна

    Популярная российская блогерша рассказала об отказе от алкоголя

    Засуха охватила больше половины территории США

    КМП США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie в 2029 году

    «Радиостанция Судного дня» выдала шифровку со словом «сексофай»

    «Яйца» Каи Каллас поразили главу МИД Польши

    Россиянка описала город в Китае словами «кусочек Европы без визы»

    Деталь на лосинах Оксаны Самойловой взбудоражила пользователей сети

    Все новости
