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16:03, 6 июня 2026Бывший СССР

В Армении назвали нулевой легитимность предвыборной кампании накануне выборов

Политолог Кочарян: Пашинян сделал легитимность предвыборной кампании нулевой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Легитимность предвыборной кампании накануне парламентских выборов в Армении можно назвать нулевой. Об этом сообщает RT со ссылкой на армянского политолога Тиграна Кочаряна.

По его словам, действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян «делал все, что хотел», — на его митинги якобы автобусами свозили бюджетников, и никто не понес за это наказания. При этом ряд оппозиционных активистов и работников штабов, напротив, был арестован.

Кочарян подчеркнул, что если бы у Пашиняна была реальная поддержка 60-70 процентов населения, ему не пришлось бы прибегать к агрессивным методам запугивания противников. Это, по мнению политолога, говорит о сомнениях в стане самого премьера в его способности «спокойно переизбраться». Парламентские выборы в республике пройдут 7 июня.

Ранее Пашинян сделал заявление по поводу возможного выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После того как член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян поинтересовался в ходе дебатов, что на практике означает объявленная Ереваном заморозка участия в ОДКБ, он ответил, что выход из структуры произойдет, когда это понадобится.

«Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — сказал Пашинян.

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Помимо приостановившей членство Армении, участниками ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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