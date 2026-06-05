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03:48, 5 июня 2026Бывший СССР

«Понадобится — выйдем». Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если понадобится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил, что страна примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда понадобится.

Во время дебатов член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян поинтересовался у Пашиняна, что на практике означает объявленная Арменией «заморозка участия» в ОДКБ о коллективной безопасности и по каким причинам до сих пор не принято окончательное решение о выходе из организации.

Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем

Никол Пашинянпремьер-министр Армении

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС), в то время как в России не раз обращались к армянским властям с призывом как можно скорее определиться с членством страны либо в ЕС, либо в Евразийском экономическом союзе. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.

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3 июня 2026

В ОДКБ высказались о возможном выходе Армении из организации

Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ за армянским народом и Ереваном. Об этом 28 мая заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

На сегодняшний день Армения присутствует и как полноправный член ОДКБ участвует в работе организации. Еженедельно представители Армении участвуют на совещаниях постоянных представителей стран, членов нашей организации

Таалатбек Масадыковгенсек ОДКБ

Он добавил, что на данный момент никаких процедур и письменных извещений о намерениях Армении выйти из ОДКБ в организацию не поступало. В связи с этим Ереван остается полноправным членом.

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Выход Армении из ОДКБ считался маловероятным

В начале апреля спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян назвал маловероятным выход страны из ОДКБ.

Должен сказать, что если будет принято такое решение [о повышении цен на газ для Армении], то Армения примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и ЕАЭС и остальных структур. Но не думаю, что до этого дойдет

Ален Симонянспикер НС Армении

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Армения хочет защититься от той ситуации, в которой оказалась Европа, когда отказалась от российских энергоносителей, и пытается теперь усидеть на двух стульях.

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