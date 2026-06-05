Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил, что страна примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда понадобится.
Во время дебатов член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян поинтересовался у Пашиняна, что на практике означает объявленная Арменией «заморозка участия» в ОДКБ о коллективной безопасности и по каким причинам до сих пор не принято окончательное решение о выходе из организации.
Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем
В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС), в то время как в России не раз обращались к армянским властям с призывом как можно скорее определиться с членством страны либо в ЕС, либо в Евразийском экономическом союзе. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.
В ОДКБ высказались о возможном выходе Армении из организации
Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ за армянским народом и Ереваном. Об этом 28 мая заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
На сегодняшний день Армения присутствует и как полноправный член ОДКБ участвует в работе организации. Еженедельно представители Армении участвуют на совещаниях постоянных представителей стран, членов нашей организации
Он добавил, что на данный момент никаких процедур и письменных извещений о намерениях Армении выйти из ОДКБ в организацию не поступало. В связи с этим Ереван остается полноправным членом.
Выход Армении из ОДКБ считался маловероятным
В начале апреля спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян назвал маловероятным выход страны из ОДКБ.
Должен сказать, что если будет принято такое решение [о повышении цен на газ для Армении], то Армения примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и ЕАЭС и остальных структур. Но не думаю, что до этого дойдет
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Армения хочет защититься от той ситуации, в которой оказалась Европа, когда отказалась от российских энергоносителей, и пытается теперь усидеть на двух стульях.