В России призвали Армению определиться

Оверчук: Армения должна определиться между ЕС и ЕАЭС

Армении необходимо как можно скорее определиться между членством в Евросоюзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ведь так будет лучше для всех заинтересованных сторон. К этому Ереван призвал вице-премьер России Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

«Учитывая те заявления и то законодательство, которое принято сегодня в Армении, мы бы считали правильным, если бы Армения определилась с выбором относительно ЕАЭС или ЕС», — заявил чиновник.

Он напомнил, что в рамках экономического партнерства Ереван пользуется скидками на российские энергоресурсы, которые могут быть пересмотрены в случае выхода Армении из ЕАЭС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о процедуре выхода Еревана из Евразийского экономического союза. По его словам, любые вопросы о членстве Армении в организации могут обсуждаться с другими членами объединения, но окончательное решение будет принимать сама республика.