Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 22 мая 2026Бывший СССР

В России призвали Армению определиться

Оверчук: Армения должна определиться между ЕС и ЕАЭС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Армении необходимо как можно скорее определиться между членством в Евросоюзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ведь так будет лучше для всех заинтересованных сторон. К этому Ереван призвал вице-премьер России Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

«Учитывая те заявления и то законодательство, которое принято сегодня в Армении, мы бы считали правильным, если бы Армения определилась с выбором относительно ЕАЭС или ЕС», — заявил чиновник.

Он напомнил, что в рамках экономического партнерства Ереван пользуется скидками на российские энергоресурсы, которые могут быть пересмотрены в случае выхода Армении из ЕАЭС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о процедуре выхода Еревана из Евразийского экономического союза. По его словам, любые вопросы о членстве Армении в организации могут обсуждаться с другими членами объединения, но окончательное решение будет принимать сама республика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио высказался о планах Украины запускать БПЛА с территории стран Прибалтики

    Минюст расширил список иноагентов

    Полиция начала искать новых жертв сексуального насилия со стороны бывшего принца Эндрю

    Певцов высказался о Киркорове и Борисове на фоне критики «Гамлета»

    Россиянам назвали способы выглядеть модно в сандалиях с носками

    Двигатель самолета с 171 пассажиром на борту загорелся при посадке в Индии

    Куривший в транспорте подросток задержан за избиение сделавшей ему замечание россиянки

    В России словами «трусливый теракт» отреагировали на удар ВСУ по общежитию колледжа

    Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера

    Россиянин вышел на прогулку в Башкирии и нашел редчайший меч с нефритом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok