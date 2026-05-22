17:09, 22 мая 2026

Россиянам назвали способы выглядеть модно в сандалиях с носками

Стилист Скороходова: Мужчинам в белых носках и сандалиях следует ездить на такси
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Andriy-Chik / Shutterstock / Fotodom

Стилистка и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала россиянам способы выглядеть модно в сандалиях с носками. Ее комментарий приводит «Москва 24».

Подобное сочетание можно носить в городе женщинам и мужчинам при соблюдении определенных условий, заявила эксперт. Так, следует выбирать модели в классическом, этническом или кежуал-стиле из качественных материалов и без рисунков.

Мужчинам специалистка посоветовала выбирать сдержанные спортивные сандалии с высокими носками в тон. При этом она отметила, что полный образ в данном случае должен быть безупречным. Кроме того, удачно будут смотреться кожаные сандалии с толстыми ремешками в комбинации с плотными белыми носками. В свою очередь, в указанной ситуации предпочтительно ездить на такси, поскольку, по словам стилистки, носки должны оставаться кристально чистыми.

Ранее в мае основатель итальянского бренда мужской одежды и аксессуаров премиум-класса Damerino Ронни Раджпал назвал россиянам устаревшую мужскую одежду.

