Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду

Основатель бренда Damerino Раджпал: Слишком узкие мужские брюки устарели

Основатель итальянского бренда мужской одежды и аксессуаров премиум-класса Damerino Ронни Раджпал назвал россиянам устаревшую мужскую одежду. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что актуальность утратили чрезмерно длинные пиджаки старого типа с тремя пуговицами. Также он призвал отказаться от слишком узких брюк.

Кроме того, он посоветовал выбирать более узкие галстуки (примерно девять сантиметров) и приталенные, с посадкой по фигуре рубашки. «Именно такие нюансы сегодня отделяют актуальный гардероб от застрявшего в прошлом», — объяснил специалист.

В феврале британский модный эксперт, стилист и журналист Клемми Филдсенд назвала ненавистные женщинам мужские наряды.