Названы способы купить квартиру при высокой ставке по ипотеке

Эксперт по недвижимости Твелина: При дорогой ипотеке важно уменьшать тело кредита

Покупка квартиры при высокой ставке возможна, но только если отказаться от логики брать максимум, который одобрил банк, считает эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости «Выши Крыши» Леся Твелина. Способы приобрести жилье при дорогой ипотеке она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«При ключевой ставке Центробанка 14,5 процента рыночная ипотека по-прежнему остается дорогой: по данным ДОМ.РФ на 20 мая 2026 года, средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке составляли 19,11 процента на первичном рынке и 18,75 процента на вторичном. Это уже не рынок эмоционального выбора, а рынок точного расчета», — рассказала эксперт.

По словам Твелиной, главная ошибка покупателя сейчас — считать, что квартиру надо брать любой ценой, а потом как-нибудь рефинансироваться.

Банк России ждет среднюю ключевую ставку 14-14,5 процента в 2026 году и 8-10 процентов в 2027 году, но это не обещание дешевой ипотеки к конкретной дате. Значит, платеж должен быть посильным уже при нынешних условиях Леся Твелина эксперт по недвижимости

По мнению собеседницы «Ленты.ру», выбирать нужно не дом, а в первую очередь размер кредита. Чем выше ставка, тем сильнее на переплату влияет каждый лишний миллион в займе, указывает эксперт.

Поэтому будет разумно купить однокомнатную квартиру или "евродвушку", но в ликвидной локации, чем гнаться за вариантом мечты любой ценой, увязая в высоких платежах Леся Твелина эксперт по недвижимости

Второй путь, который предлагает эксперт — увеличить первоначальный взнос до 30-50 процентов.

Отдельно Твелина призвала проверять льготные программы. Так, семейная ипотека в мае 2026 года сохраняет ставку 6 процентов при первоначальном взносе от 20 процентов и лимите в размере 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 миллионов рублей для остальных регионов.

«Напомню, что, по поручению президента России, до 1 июня 2026 года правительство должно представить предложения по обновлению условий семейной ипотеки. Главная идея — сделать ставку зависимой от количества детей. Для тех, у кого один ребенок, ставка может вырасти с 6 до 10-12 процентов, а ведь таких семей в России около 55 процентов», — сообщила специалист.

Если льгот нет, покупателю стоит смотреть не только на платежи по ипотеке, иногда выгоднее «застолбить» за собой объект через рассрочку от застройщика, поделилась Твелина. При этом она рекомендовала предварительно сравнить полную цену, так как часть рассрочек маскирует переплату в стоимости метра.

Не стесняйтесь торговаться: на вторичном рынке это норма, а на первичном — отличная возможность сбить цену, если продавец хочет быстрее закрыть сделку Леся Твелина эксперт по недвижимости

«Самый распространенный на сегодняшний день вариант для многих семей — отложить покупку и начать копить деньги на первоначальный взнос, если платеж в текущих условиях будет съедать слишком большую долю дохода. При этом я не советую долго ждать гарантированного снижения цен — его не будет. В перспективных районах жилье никогда не дешевеет. Поэтому решение брать ипотеку или нет должно быть принято, не исходя из вопроса, когда ставка станет нормальной, а вокруг другого: выдержит ли семья этот платеж первые два-три года без кредитных каникул», — заключила эксперт.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 10 процентов к 2028-2029 годам.

