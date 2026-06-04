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09:37, 4 июня 2026Экономика

Россиянам предсказали снижение ставок по ипотеке до 10 процентов

Экономист Бархота: Ставки по ипотеке могут снизиться до 10 процентов к 2029 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 10 процентов к 2028-2029 годам. Такую динамику процентов по кредитам предсказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, его слова передает «Москва 24».

Специалист ожидает, что к этому сроку есть вероятность психологического оживления спроса на ипотеку и даже «ипотечного бума». Однако в этом вопросе важна не только ставка по кредитам, но и стоимость жилья, которая рискует подскочить на фоне высокого интереса.

Недвижимость может упасть в цене только при условии кризиса в строительной сфере, считает экономист. Тогда продажи упадут по всем программам, и начнется распродажа жилья со скидками.

В результате снижение ставки может и не привести к росту спроса, поскольку за семь-восемь лет стоимость недвижимости увеличилась примерно в три раза, заключил Бархота.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев спрогнозировал, что ставки по рыночной ипотеке в России снизятся до 16 процентов в июне 2026 года.

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