В России спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Финансист Селезнев: Ставки по ипотеке на новостройки снизятся до 16 % в июне

Ставки по рыночной ипотеке уже в этом месяце резко упадут. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Если на сегодняшний день средневзвешенные ставки варьируются от 17 до 19 процентов, то к концу июня, по словам финансиста, ставки по ипотеке на новостройки снизятся до 16 процентов. Ставки по кредитам на вторичное жилье также опустятся, достигнув 17 процентов.

Однако к оживлению рынка такие изменения не приведут, утверждает Селезнев: как отмечает собеседник издания, заградительной для массового заемщика остается ставка в 15 процентов. «Заседание ЦБ в июне вряд ли даст шаг больше 50 базисных пунктов, плюс банки всегда берут паузу на адаптацию», — пояснил эксперт. В данный момент снижению препятствуют банковские надбавки: стоимость пассивов, премия за кредитный риск, операционные расходы и резервы. Также опустить ставки не позволяет дорогое фондирование, риск-премиум банка и ожидания по темпам снижения ключевой ставки ЦБ. Полноценное возвращение рыночной ипотеки Селезнев ожидает ближе к концу 2026-го и началу 2027 года, когда ключевая ставка опустится до 11–13 процентов.

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