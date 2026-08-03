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06:49, 3 августа 2026 (обновлено: 07:36, 3 августа 2026)Мир

В Великобритании спрогнозировали дату переломного момента в украинском конфликте

Прауд: Переломный момент в СВО начнется с президентских выборов в отдельных странах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала вынес предположение о том, что может стать причиной переломного момента в конфликте на Украине и, когда он произойдет.

По словам Прауда, переломный момент принесут президентские выборы в отдельных странах, которые значительно изменят баланс сил.

«Начнется все в следующем году с президентских выборов во Франции. У Ле Пен есть очень и очень хорошие шансы победить. И это может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине», — подчеркнул Прауд.

Кроме того, экс-посол уверен, что европейские страны не смогут поддерживать Киев длительное время. А вот у России есть все необходимые ресурсы, чтобы продолжать специальную военную операцию (СВО), пока Украина будет желать продолжения войны.

Ранее стало известно о том, что первый тур президентских выборов во Франции состоится 18 апреля 2027 года. В случае необходимости второй тур голосования пройдет 2 мая.

На пост президента претендует лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а его главным конкурентом является бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп.

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